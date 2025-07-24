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Haberler > Magazin > Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! “Aslanım artık diplomalı şef”

Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! “Aslanım artık diplomalı şef”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! “Aslanım artık diplomalı şef”
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Utkan Yalçınkaya, babasının izinden giderek mutfak sanatlarına yöneldi. Gastronomi eğitimi alan 22 yaşındaki Utkan okulunu başarıyla bitirdi. Ünlü şef oğlunun mezun olduğunu “Ailede artık diplomalı aşçımız var” notuyla duyurdu. Eklediği fotoğrafa ise birçok yorum geldi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef’te jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, programdaki çıkışlarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Yalçınkaya son olarak oğluyla yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. 

Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! “Aslanım artık diplomalı şef” - 1. Resim

UTKAN YALÇINKAYA DİPLOMAYI ALDI

Gastronomi alanında eğitim programları ve workshop’lar düzenleyen, aynı zamanda MYK Gastro Arena platformunu kuran Mehmet Yalçınkaya programda sert ama merhametli bir duruş sergiliyor. 

Tam bir aile babası olan ve çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen Yalçınkaya oğlunun mezuniyetini kişisel Instagram hesabından paylaştı. 

Mutlu gününde oğlu Utkan Yalçınkaya ile çekilen bir karesine yer veren isim “Bugün gurur verici bir gün… Aslanım, sevgili oğlum gastronomi mezunu oldu. Bizim için büyük gurur... Ailede artık diplomalı aşçımız var. Yolun açık olsun evlat yolun bahtın açık olsun…” ifadelerini kullandı. 

Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! “Aslanım artık diplomalı şef” - 2. Resim

Fotoğrafı görenler baba oğlun benzerliğine dikkat çekerek 'Babasının kopyası', 'Ne kadar da benziyorlar' gibi yorumlar yaptı.

ŞEFLİK BABADAN OĞULA…

Utkan Yalçınkaya daha önce babasının mutfak disiplini sayesinde bu mesleğe ilgi duyduğunu şu sözlerle belirtmişti:

“Aşçılığa olan merakım babamdan başladı… Babam olmasaydı bu mesleği tanımazdım.” 

Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! “Aslanım artık diplomalı şef” - 3. Resim

Mehmet Yalçınkaya oğulları Utkan ve Emre ile

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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