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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM, 20 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı adayların gündeminde. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise erişime açıldı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, 2025 DGS sonuçları açıklanma tarihini araştırıyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sınava giren adaylar tarafından gündeme getirildi.  2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar tercih sürecine odaklanacak. 

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 20 Temmuz 2025’te 81 il ve Lefkoşa’daki 103 sınav merkezinde gerçekleştirilen DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuçlar sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmelerde geçerli olacak. 

DGS puanı ile adaylar, mezun oldukları bölümlerle uyumlu kılavuzda belirlenen uygun lisans programlarına yerleşecek. 

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde belli oldu - 1. Resim

DGS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

DGS puanı, sayısal ve sözel testlerden alınan ham puanların standart puanlara dönüştürülmesi ve Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) eklenmesiyle hesaplanıyor.

Her testte 50’şer sorudan oluşan 100 soruluk sınavda toplam doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak ham puanlar belirleniyor. 

Ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Sayısal ve sözel standart puanlar, katsayılarla çarpılarak ve ÖBP eklenerek nihai DGS puanı elde ediliyor. 

OBP, ön lisans akademik not ortalamasının (50-100 arası) 0,8 ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Puanlar 40-80 arasında hesaplanıyor. 

2024-DGS’de bir programa yerleşen adayların 2025 ÖBP’si 0,45 katsayısıyla çarpılacak. 

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde belli oldu - 2. Resim

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercihlerin eylül ortasında, muhtemelen 15-21 Eylül 2025’te başlaması bekleniyor. ÖSYM konuya ilişkin tercih kılavuzunu yayınlayınca kesin tarihler ve şartlar belli olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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