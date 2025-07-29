Bu kelime hakaret değil! Yargıtay'dan çok konuşulacak karar

'Lavuk' kelimesi ile ilgili verilen para cezası Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme bu kelimenin hakaret değil, 'kaba bir söylem' olduğuna karar verdi. Sanık hakkında verilen hüküm bozuldu ve beraat etti.

Gündelik hayatta sıkça kullanılan ve tartışmalara neden olabilen 'lavuk' kelimesi hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden önemli bir karar çıktı.

Bir kişinin “Seni buraya gömerim lan, lavuk, sen benim kim olduğumu biliyor musun?” sözleri üzerine verilen mahkûmiyet kararını inceleyen Yargıtay, bu ifadenin hakaret değil, nezaket sınırlarını aşan kaba bir söylem olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sabah'ın haberine göre; sanık hakkında daha önce mahkeme tarafından hakaret suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ancak denetim süresi içinde başka bir suç işlemesi nedeniyle hüküm açıklanmış ve 1.500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Sanığın, 'lavuk' kelimesi nedeniyle hakaret suçundan mahkum edilmesi üzerine dosya Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'lavuk' kelimesinin kaba hitap tarzı olduğuna, ancak kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek seviyeye ulaşmadığına dikkat çekti.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Yüksek Mahkeme, hakaret suçunun oluşabilmesi için kullanılan ifadelerin açıkça aşağılayıcı, onur kırıcı ve rencide edici olması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, somut olayda bu şartların gerçekleşmediği belirtilerek sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararı bozuldu ve beraatine karar verildi.