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Komşusuna 'hıyar' dedi, yargılandı! Yargıtay'ın kararı şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, komşusuna 'Hadi oradan hıyar' diyen sanığın mahkumiyet kararını bozdu. Mahkeme, ifadenin kaba ve nezaket dışı olduğunu kabul etti ancak hakaret suçunun unsurlarını taşımadığına hükmetti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, çok konuşulacak bir karara imza attı. Olay, bir site sakininin komşusunun köpeğini belediyeye şikayet etmesiyle başladı. Zabıta ekipleri sanığın evine gelerek inceleme yaptı. Bu sırada sanık, şikâyeti kimin yaptığını öğrenmek için komşusuna "Beni şikayet eden sen misin?" diye sordu. Komşusunun "Evet benim" demesi üzerine sinirlenen sanık, "Hadi oradan hıyar!" diyerek karşılık verdi.

Bu sözler üzerine komşu, hakarete uğradığı iddiasıyla dava açtı.

YEREL MAHKEME CEZAYI KESTİ

Sabah'ın haberine göre; yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak sanığın hakaret suçunu işlediğine hükmetti ve sanığa 3.480 TL adli para cezası verildi. Mahkeme, olayın toplum içinde yaşandığı gerekçesiyle cezayı artırdı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Sanık karara itiraz edince dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne taşındı. Yüksek mahkeme, söz konusu ifadenin rahatsız edici ve kaba olduğunu belirtti ancak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sanığın sarf ettiği ‘Hadi oradan hıyar’ şeklindeki söz, karşı tarafın onur ve saygınlığına doğrudan zarar verici nitelikte değildir. Bu tür ifadeler hakaret suçu kapsamında değil, nezaket dışı davranış kapsamında değerlendirilebilir."

Bu gerekçeyle yerel mahkemenin mahkumiyet kararı oy çokluğuyla bozulurken, bu durum emsal olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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