Yargıtay’dan karar! ‘Müslüm’ün senaristleri 9 sene sonra kesinleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2025 02:20 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 02:21 - Güncelleme:

Yargıtay, Müslüm, Senaryo, Film, Sinemalar, Haber

6,4 milyon seyirci sayısıyla Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinden biri olan “Müslüm”ün senaristlerinin Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın olduğu yüksek mahkeme tarafından tasdik edildi.

MURAT ÖZTEKİN - Şengöz ile Bayazıt, senaryonun kendilerine ait olmasına rağmen filmin jeneriğinde isimlerine yer verilmediği gerekçesiyle 2016’da yapımcı Mustafa Uslu’ya dava açtı. İlgili Haber Sanatçı Cattelan’ın ‘bantlı muzu’ yine yendi! 6,2 milyon dolarlık eser sanatın gündeminde Mahkeme, 2022’de sonuçlanan davada Şengöz ile Bayazıt’ı haklı buldu. Yapımcı ise davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin daha önceki kararını onadı. Böylece eserin senaristleri hukuken kesinleşti. İlgili Haber Klasik esere sıra dışı yorum! Down sendromlular 'Hamlet'i oynayacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe