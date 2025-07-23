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Haberler > Kültür - Sanat > Yargıtay’dan karar! ‘Müslüm’ün senaristleri 9 sene sonra kesinleşti

Yargıtay’dan karar! ‘Müslüm’ün senaristleri 9 sene sonra kesinleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yargıtay’dan karar! ‘Müslüm’ün senaristleri 9 sene sonra kesinleşti
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

 6,4 milyon seyirci sayısıyla Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinden biri olan “Müslüm”ün senaristlerinin Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın olduğu yüksek mahkeme tarafından tasdik edildi.

MURAT ÖZTEKİN - Şengöz ile Bayazıt, senaryonun kendilerine ait olmasına rağmen filmin jeneriğinde isimlerine yer verilmediği gerekçesiyle 2016’da yapımcı Mustafa Uslu’ya dava açtı.

Mahkeme, 2022’de sonuçlanan davada Şengöz ile Bayazıt’ı haklı buldu. Yapımcı ise davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin daha önceki kararını onadı. Böylece eserin senaristleri hukuken kesinleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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