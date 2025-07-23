Klasik esere sıra dışı yorum! Down sendromlular 'Hamlet'i oynayacak

Shakespeare’in klasiği “Hamlet”teki karakterleri bu defa Down sendromlu oyuncular canlandıracak.

MURAT ÖZTEKİN - Perulu topluluk Teatro La Plaza’nın kurucusu ve sanat yönetmeni Chela De Ferrari imzalı “Hamlet” adaptasyonu, 29. İstanbul Tiyatro Festivali’ne misafir olacak. Adaptasyondaki karakterleri down sendromlu sekiz kişi oynayacak.

Oyun, Türkiye’de ilk defa 24-25 Ekim tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde DenizBank’ın Erişilebilir Sanat Partnerliğinde seyirciyle buluşacak.