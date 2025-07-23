Sanatçı Cattelan’ın ‘bantlı muzu’ yine yendi! 6,2 milyon dolarlık eser sanatın gündeminde

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın bir duvara bantlanmış muzdan meydana gelen “Comedian” adlı eseri, yine sanat dünyasının gündeminde...

Bir ziyaretçi, Fransa’daki çağdaş sanatlar müzesi Centre-Pompidou Metz’de sergilenen eseri, duvardan alarak yedi. Müzeden yapılan açıklamada güvenlik ekibinin hızlı bir şekilde hareket ettiği, muzun yerine yenisinin koyulduğu aktarıldı. Muzun Cattelan’ın talimatlarına göre düzenli olarak değiştirildiği vurgulandı.

Cattelan’ın eseri, 2019’da sergilendiği ABD’de performans sanatçısı David Datuna tarafından yenmişti. 2023’te ise G. Kore’deki Leeum Sanat Müzesinde bir öğrenci, aç olduğunu söyleyerek sanat eserini yemişti. Kasım 2024’te ise Çinli iş adamı Justin Sun, “Comedian”i 6,24 milyon dolara satın almış, daha sonra tüketmişti.