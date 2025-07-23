Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Sanatçı Cattelan’ın ‘bantlı muzu’ yine yendi! 6,2 milyon dolarlık eser sanatın gündeminde

Sanatçı Cattelan’ın ‘bantlı muzu’ yine yendi! 6,2 milyon dolarlık eser sanatın gündeminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sanatçı Cattelan’ın ‘bantlı muzu’ yine yendi! 6,2 milyon dolarlık eser sanatın gündeminde
Maurizio Cattelan, Sanat, Sanat Eseri, 6, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın bir duvara bantlanmış muzdan meydana gelen “Comedian” adlı eseri, yine sanat dünyasının gündeminde...

Bir ziyaretçi, Fransa’daki çağdaş sanatlar müzesi Centre-Pompidou Metz’de sergilenen eseri, duvardan alarak yedi. Müzeden yapılan açıklamada güvenlik ekibinin hızlı bir şekilde hareket ettiği, muzun yerine yenisinin koyulduğu aktarıldı. Muzun Cattelan’ın talimatlarına göre düzenli olarak değiştirildiği vurgulandı.

Cattelan’ın eseri, 2019’da sergilendiği ABD’de performans sanatçısı David Datuna tarafından yenmişti. 2023’te ise G. Kore’deki Leeum Sanat Müzesinde bir öğrenci, aç olduğunu söyleyerek sanat eserini yemişti. Kasım 2024’te ise Çinli iş adamı Justin Sun, “Comedian”i 6,24 milyon dolara satın almış, daha sonra tüketmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Klasik esere sıra dışı yorum! Down sendromlular 'Hamlet'i oynayacakSavcı şifresiyle UYAP'a girip dosya kapattı! Zabıt katibi için istenilen ceza belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Klasik esere sıra dışı yorum! Down sendromlular 'Hamlet'i oynayacak - Kültür - SanatKlasik esere sıra dışı yorum! Down sendromlular 'Hamlet'i oynayacakAltın Aslan'ın adayları belli oldu! Ünlü festivalde 21 film yarışacak - Kültür - SanatAltın Aslan'ın adayları belli oldu! Ünlü festivalde 21 film yarışacakKıbrıs Harekâtı’nın 51. yıl dönümü: 'Ayşe Tatile Çıktı' filminin çekimleri başladı - Kültür - SanatKıbrıs anılıyor! 'Ayşe Tatile Çıktı' film çekimleri başladıFilistinli aktris Massri’den Türkiye’ye teşekkür: Halkım katledilirken bize dünyaları verdiniz! - Kültür - SanatFilistinli aktris Massri’den Türkiye’ye teşekkür: Halkım katledilirken bize dünyaları verdiniz!Hem âlim hem sanatkâr… Osmanlı’nın müfessir şairi 300 yıldır iz bırakıyor! - Kültür - SanatOsmanlı’nın müfessir şairi 300 yıldır iz bırakıyorZiyaretçi akınına uğradı... Yıldız Sarayı'na 4 yeni müze geliyor - Kültür - SanatZiyaretçi akınına uğradı, Yıldız'a 4 yeni müze geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...