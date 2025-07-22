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Ozzy Osbourne kimdir, neden öldü? İngiliz müzisyen hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ozzy Osbourne kimdir, neden öldü? İngiliz müzisyen hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Heavy metal müziğinin öncülerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti. Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Osbourne’un hayatı merak konusu oldu. Peki Ozzy Osbourne kimdir? İşte detaylar…

Dünyaca tanınan İngiliz rock grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanatçının ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük üzüntüyle bildiriyoruz. Ailesi yanındaydı ve etrafı sevgiyle kuşatılmıştı. Bu süreçte aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ozzy Osbourne'un cenazesinin ne zaman ve nerede toprağa verileceğine dair bilgi paylaşılmadı.

"Karanlığın Prensi" olarak da anılan Osbourne'a 2019'da Parkinson hastalığı teşhisi konulmuştu.

Heavy metal müziğinin öncülerinden Osbourne, doğduğu Birmingham şehrinde Black Sabbath grubu ile birlikte 5 Temmuz'da son kez sahneye çıkmıştı.

Ozzy Osbourne kimdir, neden öldü? İngiliz müzisyen hayatını kaybetti - 1. Resim

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

İngiltere'nin Birmingham yakınlarındaki Marston Green köyünde 1948'de dünyaya gelen "Ozzy" lakaplı John Michael Osbourne, 19 yaşında "Black Sabbath" grubuna katıldıktan sonra şöhret kazanmıştı.

Black Sabbath ile 8 albüm kaydeden şarkıcı, 1978'de gruptan ayrılarak solo çalışmalarına başlamıştı.

Toplam 13 solo albüme imza atan Osbourne, 2013'te eski grubu Black Sabbath ile yeniden bir araya gelerek, "13" isimli albümde vokal yapmıştı.

Black Sabbath'ın 2016'da müzik hayatını sonlandırmasıyla solo çalışmalarına devam eden Osbourne, en son 2022'de "Patient Number 9" albümünü hayranlarıyla buluşturmuştu.

İlk 7 albümü 2 milyondan fazla satan ve ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazanan Osbourne, metal müziğe katkıları ve uzun süreli başarısı nedeniyle "metalin babası" olarak anılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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