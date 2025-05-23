Ünlü rock yıldızı Asya’nın Black Sabbath’ı Freddy Lim büyükelçi oldu

Tayvanlı heavy metal sanatçısı Freddy Lim, Finlandiya nezdindeki yeni Tayvan elçisi olarak göreve getirildi.

“Asya’nın Black Sabbath’ı” olarak anılan Tayvanlı heavy metal grubu Chthonic'in solisti Freddy Lim, müzikten diplomasiye sıra dışı bir geçiş yaptı.

Tayvan hükümeti, pazartesi günü yaptığı açıklamayla Lim’in Finlandiya Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

MÜZİK SAHNESİNDEN DİPLOMASİYE

Freddy Lim, 1995 yılında kurduğu Chthonic grubuyla Tayvan’ın kültürel köklerinden beslenen bir heavy metal mitolojisi oluşturmuştu. 2005’te yayınlanan “Seediq Bale” albümü ile uluslararası alanda tanındı. Grup, Ozzy Osbourne’un öncülüğünde düzenlenen Ozzfest kapsamında 24 Amerikan kentinde sahne aldı ve Avrupa turnesine çıktı.

Lim, grubun performanslarını Tayvan’ın Çin karşısındaki siyasi mücadelesine dikkat çekmek amacıyla kullandı. 2007’de The International Herald Tribune, Chthonic'in "yüksek sesli müziğiyle Tayvan’ın BM’den dışlanmasını protesto ettiğini" yazmıştı.

“YERALTI DÜNYASI BM'YE KARŞI”

Lim sahnedeki söylemlerinden birinde şu ifadelere yer verdi: “BM, tüm dünya uluslarını temsil ettiğini iddia ediyor. Ama Tayvan’ın üyeliği yok. Bu yüzden Tayvan da sizin gibi yeraltı dünyasını temsil ediyor" diye konuştu.

AYÇİÇEĞİ HAREKETİ'NDEN MECLİS'E

Freddy Lim’in siyasi sahneye çıkışı 2014’teki Çin-Tayvan ticaret anlaşmasına karşı başlatılan Ayçiçeği Hareketi ile oldu. Öğrencilerin parlamento işgaline katılan Lim, kısa sürede Tayvan’ın en tanınan muhalif figürlerinden biri haline geldi.

Lim 2015’te Yeni Güç Partisi’ni kurdu, ertesi yıl milletvekili oldu. 2019’da bağımsız aday olarak yarıştı ve ardından iktidardaki Demokratik İlerici Parti’ye katıldı. “Uluslararası ilişkilerde bir misyon duygusuyla hareket ediyorum” diyen Lim, birçok yabancı parlamenterle gece geç saatlerde çevrim içi toplantılar gerçekleştirdiğini aktardı.

ÇİN BASKISI SÜRERKEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ

Lim’in elçilik görevine atanması, Çin’in Tayvan üzerindeki uluslararası baskısını artırdığı bir döneme denk geldi. Aynı gün, Dünya Sağlık Örgütü üyeleri Tayvan’ın yıllık toplantıya katılımını Çin’in itirazı üzerine reddetti.