30 ton ürün ücretsiz dağıtıldı! Vatandaşlar sıraya girdi, çuval çuval aldılar
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da bir hayırsever, yaklaşık 30 ton ürünü çuvallara doldurarak mahalle sakinlerine ücretsiz dağıttı. Dağıtım noktasında yoğunluk yaşanırken, çuvallar vatandaşlara sırayla teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bir hayırsever, yaklaşık 30 ton patatesi çuvallara doldurup mahalle sakinlerine dağıttı.
Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
VATANDAŞLARA ÇUVALLARLA DAĞITILDI
Dağıtım sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, patates almak isteyen vatandaşlara çuvallar sırayla teslim edildi.
Ücretsiz patates dağıtımını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, hayırsevere teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe