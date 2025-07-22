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Siyasette bir dönem sona erdi... Muharrem İnce'nin 'Memleket'i resmen kapatıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muharrem İnce, Memleket Partisi, CHP, Siyaset, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi, 21-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen olağanüstü kurultaydaki oylama sonucu resmen kapatıldı.

Türk siyasetinde bir dönemin daha sonuna gelindi. CHP'de uzun yıllar görev yapan Muharrem İnce'nin Mayıs 2021’de kurduğu Memleket Partisi resmi olarak kapatıldı.

Partinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayında alınan karar, İnce tarafından bizzat istendi.

21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü kurultay sonucunda partinin feshedilmesi kesinleşti.

Siyasette bir dönem sona erdi... Muharrem İnce'nin 'Memleket'i resmen kapatıldı! - 1. Resim

24 HAZİRAN'DA CHP'YE GERİ DÖNDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Haziran’da partilerine geri dönen İnce'yi, "Normalde Muharrem İnce’ye rozet takmam lazım ama takmayacağım, onun rozeti doğduğundan beri alnında takılı zaten” sözleriyle karşılamıştı.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven ise, "Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için CHP çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Siyasette bir dönem sona erdi... Muharrem İnce'nin 'Memleket'i resmen kapatıldı! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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