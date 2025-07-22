Siyasette bir dönem sona erdi... Muharrem İnce'nin 'Memleket'i resmen kapatıldı!

Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi, 21-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen olağanüstü kurultaydaki oylama sonucu resmen kapatıldı.

Türk siyasetinde bir dönemin daha sonuna gelindi. CHP'de uzun yıllar görev yapan Muharrem İnce'nin Mayıs 2021’de kurduğu Memleket Partisi resmi olarak kapatıldı.

Partinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayında alınan karar, İnce tarafından bizzat istendi.

21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü kurultay sonucunda partinin feshedilmesi kesinleşti.

24 HAZİRAN'DA CHP'YE GERİ DÖNDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Haziran’da partilerine geri dönen İnce'yi, "Normalde Muharrem İnce’ye rozet takmam lazım ama takmayacağım, onun rozeti doğduğundan beri alnında takılı zaten” sözleriyle karşılamıştı.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven ise, "Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için CHP çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.