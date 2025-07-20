Yargıtay'dan emsal karar! Karısına ‘Öküz çok yiyorsun’ diyen koca tam kusurlu

Aile Mahkemesi, kadına “öküz, çok yiyorsun” diyerek evden kovan erkeği tam kusurlu bulup tazminata hükmetti. Yargıtay “Karar hukuka uygun” dedi.

Isparta’da yaşayan bir kişi, eşinin akraba ve tanıdıklarının sık sık evlerine gelmesiyle ekonomik olarak zorlandığını, eşini uyarmasına rağmen dikkate almadığını belirterek boşanma davası açtı.

KADIN DA KOCASINA DAVA AÇTI

Davalı kadın ise iddiaların asılsız olduğunu, erkeğin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, kendisine işçi muamelesi yaptığını öne sürerek karşı dava açtı.

"ÖKÜZ, ÇOK YİYORSUN'

Yargılamayı yapan Isparta 2. Aile Mahkemesi erkeğin, kadına yönelik iddialarını ispatlayamadığını tespit etti. Mahkeme, kadına “Öküz, çok yiyorsun” diyerek hakaret eden, üzerine yürüyen, evden kovan erkeği tam kusurlu bularak tarafl arın boşanmasına karar verdi. Ayrıca erkeğin kadına 7 bin 500 lira yoksulluk nafakası ödemesine, 7 bin 500 lira maddi, 7 bin 500 lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın istinafa taşınması üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, eve sıklıkla misafir kabul etmesi sebebiyle kadının da erkek ile eşit kusurlu olduğunu kabul ederek, maddi ve manevi tazminat ödenmesi kararlarını kaldırdı. İstinaf, tarafların boşanmalarına ve erkeğin kadına nafaka ödemesiyle ilgili kararı ise hukuka uygun buldu. İtiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun bularak onadı.