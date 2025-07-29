İstanbul Valiliği 'yangın' afeti için harekete geçti: Patlayıcı satışlarına yasak!

Yangın tedbirleri kapsamında İstanbul'da patlayıcısı satışı yasaklandı. Yasak 28 Ekim'e kadar geçerli olacak.

İstanbul Valiliği yangın tedbirleri kapsamında patlayıcı satışlarının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YANGIN TEDBİRLERİ GENİŞLEDİ!

"Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır.

İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak;

İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz’dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır.

⁠İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır."

YALOVA'DA DA YASAKLANDI

Öte yandan Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu da kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına benzer bir adım attı.

Alınan karara göre, il genelinde havai fişek kullanımı yasaklandı.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "28 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar, Yalova İli sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi" denildi.