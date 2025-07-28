Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasının da iptal edildiği öğrenildi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasını da iptal etti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre üniversite yönetimi, 24 Temmuz 2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında aldığı kararla İmamoğlu’nun yüksek lisans mezuniyet işlemlerinin "koşullardaki eksiklik" gerekçesiyle geçersiz olduğuna hükmetti.

REKTÖRLÜ'TEN "İNCELEYİN" TALİMATI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nden 1990 tarihinde usulsüz yatay geçiş yaparak mezuniyetleri ve diplomaları 'yokluk' ve 'açık hata' gibi gerekçelerle geri alınarak iptal edilen 28 kişiyle ilgili inceleme ve gerekli işlemlerin yapılması talep etti. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü de İmamoğlu'nun, 'lisans mezuniyet' koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan 'koşullarda eksiklik' nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.

HAZIRLADIĞI TEZ DE KALDIRILACAK

İmamoğlu’nun hazırladığı mezuniyet tezinin de YÖK Başkanlığı'na ait Ulusal Tez Merkezi'nden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.