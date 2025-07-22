İBB soruşturmasında önemli itiraflar: Casus savcılar haber uçurmuş!

Sarp Yalçınkaya ifadesinde, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a, ‘casus savcılar’ üzerinden yapılacak yolsuzluk soruşturmalarının önceden haber verildiğini iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i tutuklandı, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci defa ifade veren tutuklu iş adamı Sarp Yalçınkaya, çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Sarp Yalçınkaya, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’na CHP’nin satın alınması için kendilerinin fon oluşturduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun buna katkı verenleri el üstünde tuttuğunu söylediğini iddia etti.

Gülibrahimoğlu’nun ofisinde Fatih Keleş’in de olduğu bir gün sohbet ettiklerine dikkati çeken Yalçınkaya “Bana Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başından göndermedikçe rahat edemeyeceklerini belirttiler. Kongre sürecinde delegelere maddi menfaat sağlayarak seçimi Özgür Özel’in kazanmasını sağladılar. Bunları bizzat duydum” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, Murat Gülibrahimoğlu’nun bir sohbetinde söylediklerini ise şöyle aktardı:

Fatih Keleş’in kendisine, (Gülibrahimoğlu) ‘Murat’çığım az kaldı, Ekrem Baba cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak. Kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız’ diyerek avuttuğunu söylerdi. Ayrıca Keleş’in ilk hedeflerinin CHP’yi satın almak olduğunu, bu işi kendilerinin finanse etmesi hâlinde CHP’de istedikleri kişiyi belediye başkanı yapabileceklerini, istemediklerini şutlayacaklarını, bunun için bir fon oluşturulduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun bu fona katkı verenleri el üstünde tuttuğunu, ‘En çok veren sen ol, sen el üstünde tutul’ dediğini söylerdi. Daha sonra CHP ele geçirilince Keleş, Murat’ın yanına gelerek ‘Bak gördün mü paranın gücünü, 100 yıllık CHP’yi aldık’ diye sevindiğini söyledi. Bu sözleri defalarca Murat’tan işittim.

2 MİLYARLIK FON

Yalçınkaya, ifadesinin devamında “CHP cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim çalışması başlatınca bu hususu da Murat’la konuştuk. Murat, bana bir savcı marifeti ile Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın bazı casusların yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili Ekrem İmamoğlu’na bilgi aktardığını söyledi. Bu işleri İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan’ın yaptığını hatta Pehlivan’ın bir bayan savcıyla yakın münasebetinin olduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun da kendisine yapılacak yolsuzluk soruşturmasını haber alınca 1 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasını öne çektiğini, bu seçim çalışmaları ile ‘İmamoğlu’nun kendisine yapılacak yolsuzluk soruşturmasını siyasi operasyonmuş’ gibi göstereceğini, cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasının bu sebeple öne alındığını söyledi” beyanını verdi.

Yalçınkaya ayrıca “Gülibrahimoğlu, Keleş ile İmamoğlu’nun kendilerine, Cumhurbaşkanlığı fonuna para bulmak için hedefimiz büyük AVM’lerden 10 milyon dolar, küçüklerden 5 milyon dolar tahsilat yapmak, seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var’ dediğini söyledi. Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu’nun bu talimatı üzerine AVM sahipleriyle iletişim kurdu” açıklamasını yaptı.