Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etmedi! Sebebi ile ilgili çok konuşulacak iddia

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de Osman Kavala ve Zeydan Karalar’ı ziyaret etmiş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile görüşmemişti. İddialara göre Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun hukuki süreci tamamlanmadan cezaevinde ziyaret edilmesini uygun bulmadı. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama gelmemesi de dikkat çekti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 gün önce Ankara’dan İstanbul’a gelerek Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etti.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEDİ

Kılıçdaroğlu gerçekleştirdiği ziyarette, Osman Kavala ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı cezaevinde olan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmemesi ise dikkat çekti.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Kılıçdaroğlu’nun daha önce İmamoğlu’nu cezaevinde birkaç kez ziyaret ettiği biliniyor. Ancak ortaya atılan iddialara göre bu ziyaretlerle ilgili İmamoğlu’nun kamuoyuna yaptığı bazı açıklamaların Kılıçdaroğlu’nu rahatsız ettiği öne sürüldü.

Ziyaretlerin kamuoyunda yanlış aktarıldığını düşünen Kılıçdaroğlu’nun son cezaevi ziyaretinde İmamoğlu’nu bilinçli olarak dışarda bıraktığı düşünülüyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun hukuki süreç tamamlanmadan İmamoğlu’nun cezaevinde ziyaret edilmesini doğru bulmadığı da iddia edilenler arasında.

Gündem olan iddialarla ilgili ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir yalanlama da gelmedi.