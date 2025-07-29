Çalışanlar fark etti: İşletmenin tuvaletinden karayılan çıktı!
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Tunceli'deki bir işletmenin tuvaletinden karayılan çıktı. Yılanı fark eden çalışanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne haber verdi. Olay yerine giden görevli, karayılanı yakalayıp doğal ortamına bıraktı.
Tunceli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentteki bir işletmenin tuvaletinden karayılan çıktı.
ÇALIŞANLAR FARK ETTİ
Merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin tuvaletinde yılan gören çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne haber verdi.
KARAYILAN DOĞAL ORTAMINA SALINDI
İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılanı bulunduğu yerde çubukla yakaladı. Yakalanan karayılan yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir