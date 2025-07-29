Çalışanlar fark etti: İşletmenin tuvaletinden karayılan çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2025 09:42 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 09:55 - Güncelleme:

Tunceli, Karayılan, Yılan, Milli Parklar, İşletme, Haber

Tunceli'deki bir işletmenin tuvaletinden karayılan çıktı. Yılanı fark eden çalışanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne haber verdi. Olay yerine giden görevli, karayılanı yakalayıp doğal ortamına bıraktı.

Tunceli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentteki bir işletmenin tuvaletinden karayılan çıktı. İlgili Haber Site bahçesinde dev siyah yılan! İtfaiye gelene kadar ecel terleri döktüler ÇALIŞANLAR FARK ETTİ Merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin tuvaletinde yılan gören çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne haber verdi. KARAYILAN DOĞAL ORTAMINA SALINDI İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılanı bulunduğu yerde çubukla yakaladı. Yakalanan karayılan yeniden doğal ortamına bırakıldı. İlgili Haber Restoranın tuvaletinden yılan çıktı! Ekipler teyakkuza geçti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir