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Çalışanlar fark etti: İşletmenin tuvaletinden karayılan çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çalışanlar fark etti: İşletmenin tuvaletinden karayılan çıktı!
Tunceli, Karayılan, Yılan, Milli Parklar, İşletme, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'deki bir işletmenin tuvaletinden karayılan çıktı. Yılanı fark eden çalışanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne haber verdi. Olay yerine giden görevli, karayılanı yakalayıp doğal ortamına bıraktı.

Tunceli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentteki bir işletmenin tuvaletinden karayılan çıktı.

Çalışanlar fark etti: İşletmenin tuvaletinden karayılan çıktı! - 1. Resim

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ

Merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin tuvaletinde yılan gören çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne haber verdi.

Çalışanlar fark etti: İşletmenin tuvaletinden karayılan çıktı! - 2. Resim

KARAYILAN DOĞAL ORTAMINA SALINDI

İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılanı bulunduğu yerde çubukla yakaladı. Yakalanan karayılan yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Çalışanlar fark etti: İşletmenin tuvaletinden karayılan çıktı! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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