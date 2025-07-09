Restoranın tuvaletinden yılan çıktı! Ekipler teyakkuza geçti
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki bir restoranda tuvalette fark edilen yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki restoranın tuvalet bölümünde yılan gören personel, durumu Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakaladı. Veterinerin kontrolü sonucu sağlıklı olduğu anlaşılan yılan, doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir