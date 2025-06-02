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Site bahçesinde dev siyah yılan! İtfaiye gelene kadar ecel terleri döktüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Site bahçesinde dev siyah yılan! İtfaiye gelene kadar ecel terleri döktüler
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep Şahinbey'de korkutan bir olay yaşandı. Bir site bahçesinde dev bir yılan vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. Tam da çocukların bahçede oyun oynadığı vakitte ortaya çıkan yılan nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, itfaiyenin yerinde müdahalesiyle rahat bir nefes aldı. Ekipler, siyah renkteki yılanı doğal yaşam alanına bırakmak üzere bölgeden uzaklaştırdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde akşam saatlerinde dev bir siyah yılan gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yılanı yakaladı. Ekipler, hayvanı doğal yaşam alanına bırakmak üzere bölgeden uzaklaştırdı.

Mahalle sakinleri, özellikle çocukların oyun oynadığı saatlerde yaşanan olay ortaya çıkan dev yılan nedeniyle tedirgin olarak büyük panik yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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