Havalimanında büyük panik! Valizinden onlarca zehirli yılan ve kaplumbağa çıktı

Hindistan'ın Mumbai kentindeki havalimanında Tayland'dan gelen yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa ele geçirildi. Yetkililer yılanların son derece tehlikeli bir tür olduğunu belirtti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bangkok'tan Mumbai'ye gelen bir yolcu havalimanında durduruldu.

ZEHİRLİ YILANLAR VA KAPLUMBAĞALAR BULUNDU

Yolcunun valizinde yapılan aramada aralarında son derece zehirli 3 örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ile 5 Asya yaprak kaplumbağası bulundu.

SON DERECE TEHLİKELİLER!

Hayvanların türleri yaban hayatı alanında faaliyet gösteren "Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW)" isimli kuruluş tarafından doğrulandı, yılanların son derece zehirli ve küçük kuşları avlayan tehlikeli türler olduğu belirtildi.

ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER

Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında yılan ve kaplumbağaların getirildikleri ülkeye geri götürülmesine karar verildi.