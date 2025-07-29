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YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak? 2025 üniversite tercihleri için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak? 2025 üniversite tercihleri için geri sayım başladı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2025 YKS tercih kılavuzunun açıklanacağı tarih ve saate gözlerini çevirdi. Üniversite tercihlerinin 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtilirken, YKS tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağı ve tercih yapacak adayların dikkat etmesi gerekenler merak ediliyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS tercih işlemlerinin 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Peki YKS tercih kılavuzu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor.

YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak? 2025 üniversite tercihleri için geri sayım başladı.  - 1. Resim

YKS TERCİH KILAVUZU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nun tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.

Kılavuzun 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı ifade edilen duyuruda, adayların tercihlerini 1-13 Ağustos arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden yapabilecekleri bilgisi yer alıyor. YKS tercih kılavuzunun saat kaçta açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak? 2025 üniversite tercihleri için geri sayım başladı.  - 2. Resim

YKS TERCİH KILAVUZU NEDİR?

YKS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarına göre adayların üniversite ve bölüm tercihlerini nasıl yapması gerektiğini anlatan resmi bir dokümandır. ÖSYM tarafından yayımlanan bu kılavuz, tercih sürecine dair bütün adım ve kuralları içerir.

Tercih işlemleri sırasında adayların 2025-YKS tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlara göre tercihlerini yapması büyük önem taşıyor. Yanlış veya eksik tercih yapılmaması adına kılavuzda yer alan açıklamalara dikkat edilmesi öneriliyor.

YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak? 2025 üniversite tercihleri için geri sayım başladı.  - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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