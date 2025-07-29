YDS sonuçları açıklandı mı? YDS/2 sonuç sorgulama ekranı

5 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/2 - İngilizce) ardından binlerce aday gözünü ÖSYM'den gelecek resmi sonuç duyurusuna çevirdi. Peki YDS/2 sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden sorgulanır? YDS sonuç sorgulama işlemi araştırılıyor.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2 - İngilizce), 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü ÖSYM tarafından 81 ildeki 87 sınav merkezinde başarıyla uygulandı. Sınava katılan binlerce aday ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara kenetlendi.

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 29 Temmuz 2025 Salı günü açıklandı. Peki adaylar sınavdan kaç puan aldığını nereden öğrenebilir, YDS sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar belli oldu.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezin (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz'da yapılan 2025-YDS/İngilizce'ye giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandı.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor. Öte yandan, YDS/2 sınavının cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve doğru cevapları görebiliyor. Adaylar ayrıca, soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevabı da görüntüleyebiliyor.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI