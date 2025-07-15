2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? GSB'den açıklama bekleniyor

2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? Milyonlarca üniversite öğrencilerinin merakla beklediği sorusunun cevabı araştırılıyor. Başvurular e-devlet üzerinden alınacaktır. Önceki yıllara bakıldığında yurt başvurularının Ağustos ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversite öğrencileri için konaklama, eğitim hayatının önemli bir parçası olan KYK yurtları, öğrencilerin en çok tercih ettiği yerlerden biridir.

2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? sorusu bu yıl da gündemde.

2025 GSB KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2025-2026 akademik yılı için KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Ancak, önceki yıllara bakıldığında başvuruların Ağustos ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

2024-2025 akademik yılı için KYK başvuruları 20 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl da aynı tarihte başlayacağı tahmin edilmektedir.

2025 GSB KYK YURT BAŞVURULARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerin, T.C Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Eğer KYK yurt başvursunda bulunacak öğrencinin e-Devlet şifresi yoksa, PTT şubesinden alabilir. Başvuruya ilişkin detaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden duyurulacaktır.