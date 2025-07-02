KYK yurt başvuruları ne zaman açılacak? GSB yurt tipi ücretleri merak ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmının barınma ihtiyacına çare oluyor. Üniversite öğrencileri için barınma ve konaklama eğitim hayatlarının en önemli noktalarından biri. Bu nedenle 2025 KYK yurt başvuru tarihleri kontrol ediliyor.

Devlet tarafından işletilen öğrenci yurtları olan KYK yurt başvuru tarihleri öğrencilerin radarında. GSB KYK yurtları hem üniversiteye yeni başlayanlar hem de ara sınıf öğrencilerine uygun. KYK yurt başvuruları ne zaman açılacak, başvuru tarihleri ve yurt ücretleri merak edildi.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurt başvuruları takvimi henüz açıklanmadı. Yurt başvuruları genellikle üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

2025-2026 Akademik yılı için başvurular sınav sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayının sonu itibarıyla başvuruların alınmıştı. Bu yılda benzer bir sürecin işlemesi bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları takviminin belli olmasıyla birlikte başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. GSB KYK yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınıyor. Bu nedenle öğrencilerin eğitim öğrenim ve diğer kişisel bilgilerinin kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca e-Devlet şifresi olmayan adaylar PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alması gerekiyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ VE YURT TİPLERİ

KYK yurt ücretleri, yurtların bulunduğu konuma ve oda kapasitesine göre farklılık gösteriyor. 6 tipten oluşan yurtların fiyatları her yıl KYK tarafından güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

2024-2025 KYK yurt ücretleri şu şekildeydi:

Tip 1: Aylık 517,50 TL

Tip 2: Aylık 607,50 TL

Tip 3: Aylık 607,50 TL

Tip 4: Aylık 720 TL

Tip 5: Aylık 765 TL

Tip 6: Aylık 855 TL