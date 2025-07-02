KYK depozito ne zaman yatar? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerden, muhtemel zararları karşılamak ya da zamanında ödeme yapılmaması durumunda güvence bedeli olarak depozito tahsil edilmektedir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra kaldıkları yurttan ayrılan öğrenciler ödedikleri depozitoyu geri alabiliyor. KYK depozito ne zaman yatar? İşte tüm ayrıntılar...

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin yurda kayıt sırasında yatırdığı depozito ücreti, yurtla ilişiğin kesilmesinin ardından geri ödeniyor. Ancak iadenin gerçekleşmesi için bazı işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekiyor.

KYK DEPOZİTO İADESİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK depozito iadesi süreci, öğrencinin yurt kaydını resmi olarak sildirmesinin ardından yatırılmaktadır.

Kayıt sildirme işlemi tamamlanması halinde depozito ödemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından öğrencinin dilekçesinde belirtilen IBAN numarasına yatırılıyor.

KYK depozito iadesi ise genellikle birkaç haftayı bulur.Ancak bu süre resmi tatiller ya da yoğunluk gibi nedenlerle uzayabilmektedir.

Yurt ücretleri ise her ay düzenli olarak hesaplara yatırılmaktadır. Öğrenci yurda kayıt olduğu zaman, kayıt günü dahil olmak üzere o ayın ücreti alınır. Kayıt sildirme durumunda ise işlem sonrası günlerin ücreti geri yatar.

KYK YURT KAYIT SİLDİRME VE DEPOZİTO ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

KYK'da kalan bir öğrenci yurt kaydını sildirmek istediği takdirde izlemesi gereken bazı adımlar vardır. Gereken adımlar şunlardır:

Yurttan ayrılmak istediğini belirten imzalı bir dilekçeyi kaldığınız yurdun idaresine teslim edilmelidir. Dilekçede kişinin adına kayıtlı bir banka hesabına ait IBAN numarası mutlaka eklenmelidir. IBAN numarasının doğru olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde ödeme işlemlerinde gecikme yaşanabilir. İade işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı il müdürlüğü tarafından yürütülür. Sürecin ilerleyişini yakından takip etmek için ilgili müdürlükle iletişime geçebilirsiniz.