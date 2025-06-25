Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Seyahatsever programı her yıl gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunuyor. Yaz tatilinde bu fırsatı değerlendirmek isteyen gençler GSB Seyahatsever 2025 başvuruları tarihlerini sorguluyor.

Yaz tatilini hesaplı bir şekilde gezerek değerlendirmek isteyen gençler GSB Seyahatsever 2025 programının detaylarını sorguluyor. Başvuruları kaçırmak istemeyenler GSB Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak araştırıyor.

GSB SEYAHATSEVER 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

GSB Seyahatsever 2025 programı için resmi bir başvuru tarihi açıklanmadı. 2024 yılında başvurular 8 Temmuz-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapıldı. Bu sene de benzer tarihler arasında yapılması bekleniyor ancak resmi duyuru henüz yapılmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan GSB Seyahatsever 2025 başvurularıyla ilgili gelecek resmi duyurular takip ediliyor.

GSB SEYAHATSEVER 2025 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden 18-30 yaş arasındaki gençler faydalanabiliyor. 444 0 472(ALO GSB) numaralı çağrı merkezinden seyahat tarihlerinden en az bir gün önce arayarak rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Gençler gitmeyi planladıkları herhangi bir ilin GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabiliyor. Geçtiğimiz yıl proje detaylarına seyahatsever.gsb.gov.tr üzerinde ulaşılmıştı.

SEYAHATSEVER 2025 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Seyahatsever 2025 başvuruları henüz başlamadı. Geçmiş yıllara bakıldığında uygulamanın temmuz ayında başlaması bekleniyor.