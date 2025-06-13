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Gençlik Kampı sonuçları açıklandı! GSB kamp başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gençlik Kampı sonuçları açıklandı! GSB kamp başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı yaz gençlik kampı başvuru sonuçları resmen duyuruldu. Ücretsiz olarak düzenlenen gençlik kamplarına yönelik başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. GSB kamp başvuru sonuçları 2025 sorgulama ise resmi olarak paylaşıldı.

GENÇLİK KAMPI SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz gençlik kamplarının başvuru sonuçları resmi olarak açıklandı. Ücretsiz düzenlenen kamplara yoğun ilgi gösteren gençler, başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşadı.

Sonuçlar gençlerin kolayca erişebilmesi için elektronik ortamda duyuruldu. Maddi durumu düşük ailelerin çocukları, başarılı öğrenciler ve şehit-gazi yakınları gibi öncelikli grupların değerlendirmede ayrıcalıklı tutulduğu kamplarda, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılmasıyla gençler kayıt işlemlerini başlatabilecek.

Gençlik Kampı sonuçları açıklandı! GSB kamp başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı - 1. Resim

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuru sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresinde yer alan resmi platform üzerinden erişime sundu. E-Genç platformu sayesinde başvuru yapan gençler kimlik bilgilerini kullanarak sonuçlarını sorgulayabiliyor.

Kamplara katılmaya hak kazananlar, sonuç açıklamasının ardından gerekli belgeleri tamamlamak üzere Gençlik Merkezlerine yönlendiriliyor.

Gençlik Kampı sonuçları açıklandı! GSB kamp başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı - 2. Resim

GSB 2025 GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik Kampı başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar e-genc.gsb.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek.

Sitede yer alan sorgulama bölümüne TC kimlik numarası ve diğer istenen bilgiler doğru şekilde girildikten sonra, başvuru sonucu anında görüntülenebiliyor. Sonuç ekranında kamp hakkı kazanıp kazanılmadığı açık bir şekilde belirtiliyor.

Gençlik Kampı sonuçları açıklandı! GSB kamp başvuru sonuçları 2025 sorgulama ekranı - 3. Resim

Kamp katılım hakkı kazanan gençlerin, sonuçların açıklanmasından sonra sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde doldurup, kamp başlangıcından en geç yedi gün öncesine kadar bağlı oldukları Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.

18 yaşından küçük olan katılımcılar ise belgeleri velilerinin imzasıyla teslim etmek zorunda. Belgelerin zamanında teslim edilmemesi durumunda başvuru geçersiz sayılabilir ve yedek adaylar yerine çağrılabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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