81 ilden gençler Çanakkale'de buluşuyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 57. Alay Vefa Yürüyüşü

Çanakkale ruhu bugün de ayakta! Bir olursak 7 düvel gelse bizi yıkamaz

Çanakkale ruhu bugün de ayakta! Bir olursak 7 düvel gelse bizi yıkamaz

Çanakkale Zaferi'nde kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı Şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 25 Nisan Perşembe günü (yarın) düzenleyeceği “57. Alay’a Vefa Yürüyüşü” ile anılacak. Programa binlerce gencin katılımıyla yapılacak.

Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “57. Alay’a Vefa Yürüyüşü” için 81 ilden gelecek gençler Çanakkale’de buluşacak.

Anma programı her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 - 25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. "57. Alay’a Vefa" yürüyüşü programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile binlerce genç katılacak.

BİNLERCE GENÇ ÇANAKKALE'YE GELECEK

Çanakkale’deki etkinliğe katılacak olan gençler, 24 Nisan Çarşamba günü gruplar halinde şehre gelecek. Kocadere Kamp alanında toplanacak olan gençler, burada belgesel gösterimi, kum sanatı gösterisi, Çanakkale tarihi anlatımları, hatıra fotoğrafı stantları ve mevlid-i şerif programına katılacak. Aynı gün, mehteran ve tiyatro gösterimi ekinlikleri de düzenlenecek.

BAKAN BAK, SABAH NAMAZININ ARDINDAN YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATACAK

Yürüyüşün gerçekleşeceği 25 Nisan’daki program, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın saat 05.00’te gençlere yarma çorbası ikramı ile başlayacak. Sabah namazının ardından mehteran eşliğinde 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü başlatılacak.

Yürüyüş, Conkbayırı’nda sona erecek. Conkbayırı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, anıta çelenk konulması, Kuran-ı Kerim tilaveti, Bakan Bak’ın konuşması, temsili alay sancağının devir teslimi ile devam edecek olan program, askeri bandonun vereceği konser ile tamamlanacak.

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE DE ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

Günün son programı ise Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak program, Dr. Osman Aşkın Bak’ın abideye çelenk koyması ile devam edecek. Bakan Bak’ın burada gençlere hitabının ardından Solotürk gösterisi düzenlenecek.

Anma programı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın, gençlerle birlikte şehitliklere karanfil bırakmasıyla sona erecek.