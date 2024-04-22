SOLOTÜRK gösterileri 23 Nisan'da Hamidiye Tabyası'nda 24 -25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde olacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 14:48 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme:

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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekiplerinden SOLOTÜRK, 3 gün boyunca gösteri uçuşları yapacak. Çanakkale'de gerçekleşecek uçuşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 24-25 Nisan Çanakkale Kara Muharebeleri Anma Programı kapsamında yapılacak. Peki, 23 Nisan SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta? Detaylar haberimizde...