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SOLOTÜRK gösterileri 23 Nisan'da Hamidiye Tabyası'nda 24 -25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SOLOTÜRK gösterileri 23 Nisan&#039;da Hamidiye Tabyası&#039;nda 24 -25 Nisan&#039;da Şehitler Abidesi&#039;nde olacak

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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekiplerinden SOLOTÜRK, 3 gün boyunca gösteri uçuşları yapacak. Çanakkale'de gerçekleşecek uçuşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 24-25 Nisan Çanakkale Kara Muharebeleri Anma Programı kapsamında yapılacak. Peki, 23 Nisan SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Gösteri uçuşları için gözler SOLOTÜRK'e çevrildi. Heyecanla beklenen uçuş gösterisine dair detaylar merak ediliyor. SOLOTÜRK ekibi, bugün saat 11:30’da Çanakkale semalarında iki uçakla çevre tanıma uçuşu yaptı. Provalarını tamamlayan SOLOTÜRK, 24-24-25 Nisan tarihlerinde Çanakkale halkına unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Peki, 23 Nisan ve Çanakkale Kara Muharebeleri Anma Programı kapsamında SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

SOLOTÜRK gösterileri 23 Nisan'da Hamidiye Tabyası'nda 24 -25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde olacak - 1. Resim

SOLOTÜRK'TEN 3 GÜN BOYUNCA GÖSTERİ UÇUŞLARI

SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 24-25 Nisan Çanakkale Kara Muharebeleri Anma Programı kapsamında Çanakkale’de gösteri uçuşları gerçekleştirecek

23 Nisan 2024 Salı günü saat 16.00’da Anadolu Hamidiye Tabyası'nda halka açık şekilde gösterisini yapacak.

24 -25  Nisan 2024 Çarşamba saat 12.00'da Şehitler Abidesi'nde halka açık şekilde gösterisini yapacak.

Resmi devlet töreni kapsamında Şehitler Abidesi 24 Nisan Çarşamba günü halka kapalı olacak. 

SOLOTÜRK gösterileri 23 Nisan'da Hamidiye Tabyası'nda 24 -25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde olacak - 2. Resim

SOLOTÜRK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ'NDE SÖYLEŞİYE KATILACAK

Öte yandan SOLOTÜRK gösteri pilotları Hv.Plt.Bnb. Murat BAKICI ve Hv.Plt.Bnb. Yasin DİKKULE 26 Nisan 2024 Cuma günü
saat 14.00'da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Amfisi'nde söyleşiye katılacak. 

SOLOTÜRK gösterileri 23 Nisan'da Hamidiye Tabyası'nda 24 -25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde olacak - 3. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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