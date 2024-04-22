23 Nisan'da İstanbul'da Metrobüs, Marmaray İETT, İzmir'de İzban metro otobüs ve vapur seferleri ücretsiz olacak
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23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi, olacak sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 23 Nisan Salı günü bazı illerde toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte 23 Nisan Salı günü toplu ulaşımın ücretsiz olduğu iller listesi 2024...
23 Nisan'da otobüs, metrobüs, Marmaray, metro ve vapur, izban ücretsiz mi, sorusu hız kazandı. 23 Nisan Salı günü resmi tatil olacak. Peki, ulaşım bedava mı? Salı günü toplu taşımanın ücretsiz olacağı iller haberimizde...
23 NİSAN'DA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA
23 Nisan'da İstanbul, ve İzmir'de ulaşım araçları ücretsiz olacak.
İETT'den yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ücretsiz bir şekilde otobüs seferlerinden Cumartesi tarifesiyle, Metrobüs seferlerinden ise hafta içi tarifesiyle ücretsiz hizmet alacak.
Ancak, Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz seyahat uygulaması olmayacak.
23 NİSAN'DA İZMİR'DE ULAŞIM
İzmir'de, 23 Nisan günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki yolcularını 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz misafir edecek.
Öte yandan 23 Nisan'da Ankara ve Antalya'da da ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi