23 Nisan'da İstanbul'da Metrobüs, Marmaray İETT, İzmir'de İzban metro otobüs ve vapur seferleri ücretsiz olacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 14:27 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 14:27 - Güncelleme:

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23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi, olacak sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 23 Nisan Salı günü bazı illerde toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte 23 Nisan Salı günü toplu ulaşımın ücretsiz olduğu iller listesi 2024...