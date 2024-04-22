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23 Nisan'da İstanbul'da Metrobüs, Marmaray İETT, İzmir'de İzban metro otobüs ve vapur seferleri ücretsiz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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23 Nisan'da İstanbul'da Metrobüs, Marmaray İETT, İzmir'de İzban metro otobüs ve vapur seferleri ücretsiz olacak - 1. Resim

23 NİSAN'DA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA

23 Nisan'da İstanbul, ve İzmir'de ulaşım araçları ücretsiz olacak. 

İETT'den yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ücretsiz bir şekilde otobüs seferlerinden Cumartesi tarifesiyle, Metrobüs seferlerinden ise hafta içi tarifesiyle ücretsiz hizmet alacak.

23 Nisan'da İstanbul'da Metrobüs, Marmaray İETT, İzmir'de İzban metro otobüs ve vapur seferleri ücretsiz olacak - 2. Resim

Ancak, Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz seyahat uygulaması olmayacak.

23 NİSAN'DA İZMİR'DE ULAŞIM 

İzmir'de, 23 Nisan günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki yolcularını 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz misafir edecek. 

23 Nisan'da İstanbul'da Metrobüs, Marmaray İETT, İzmir'de İzban metro otobüs ve vapur seferleri ücretsiz olacak - 3. Resim

Öte yandan 23 Nisan'da Ankara ve Antalya'da da ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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