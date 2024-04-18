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23 Nisan’da bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
23 Nisan’da bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Nisan Bayramı için hazırlıklarını sürdürülürken vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinin durumunu merak ediyorlar. 23 Nisan oplu taşıma ücretsiz mi? İşte 23 Nisan 2024'te toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, İstanbul'da vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. İşte 23 Nisan 2024'te otobüsler, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağına dair detaylar...

23 Nisan’da bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak - 1. Resim

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan 2024'te bazı toplu taşıma araçlarında ücretsiz hizmet sunulacak.

Bu kapsamda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ve belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Ankara'da da Başkentray ve çeşitli toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı belirtiliyor.

Vatandaşlar, 23 Nisan'da bu toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecekleri için planlamalarını buna göre yapabilirler.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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