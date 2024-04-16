23 nisan üniversiteler tatil mi 202, sorusu hız kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk milletinin egemenliğini ve çocuklarının mutluluğunu kutladığı önemli bir gündür. Bu önemli gün resmi tatil olarak geçer. Peki, Üniversiteler 23 Nisan'da tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü? İşte cevabı...

23 Nisan'da okul tatil mi, sorusuna cevap aranıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Peki, 23 Nisan liseler, üniversiteler ve özel sektöre tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi? Resmi tatil kaç gün olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu tarih Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmî tatildir. Salı günü 1 günlük resmî tatil ilan edilecek.

23 Nisan 2024 Salı günü okullar ve üniversiteler resmi tatil olacak.

23 Nisan günü özel sektör ve kamu çalışanları da resmi izin kullanacak.

Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek.

22 Nisan günü ise tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.