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MİT'ten çocuklara 23 Nisan çağrısı! 3 başlık verip mektup istediler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT&#039;ten çocuklara 23 Nisan çağrısı! 3 başlık verip mektup istediler

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Nisan dolayısıyla çocuklara özel etkinliğini duyurdu. 5-14 yaş arasındaki çocuklardan "güvenlik, istihbarat ve gizli ajan" kelimelerine dair mektup yazmaları ya da resim çizmeleri istendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklardan etkinlik yapmalarını istedi.

3 TEMA BELİRLENDİ

Açıklamada "Geleceğimizin paralayan yıldızları 5-14 yaş arası çocuklarımızdan güvenlik, istihbarat ve gizli ajan kelimelerinin hayal dünyalarında nasıl şekillendiğini anlatan mektupları veya çizdikleri resimleri bekliyoruz" denildi.

İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAK

Miniklerin yaptığı resim ve mektuplardan seçilenler MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanacak. Aileler, çocuklarının hazırladığı resim ya da mektupları 23 Nisan 2024'e kadar "23nisan@mit.gov.tr" elektronik posta adresine gönderebilecek.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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