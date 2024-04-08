MİT'ten çocuklara 23 Nisan çağrısı! 3 başlık verip mektup istediler

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Nisan 2024 13:42 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 13:43 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Nisan dolayısıyla çocuklara özel etkinliğini duyurdu. 5-14 yaş arasındaki çocuklardan "güvenlik, istihbarat ve gizli ajan" kelimelerine dair mektup yazmaları ya da resim çizmeleri istendi.