MİT, Suriye'de yakaladı! PKK'lı terörist İpek Demir Türkiye'de
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
MİT, Suriye'de bir nokta operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir de Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından 'Çavre Gever' kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.
TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'de sözde sorumlu olan 'Sorhin Çele' kod adlı terörist Vahide Atalay da, Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.
2006'da terör örgütünün kırsal kadrolarına katılan Atalay'ın, 2006-2014 arasında Irak'ta terör faaliyetlerinde bulunduğu, ardından Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynularap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı