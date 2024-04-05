MİT, Suriye'de yakaladı! PKK'lı terörist İpek Demir Türkiye'de

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Nisan 2024 15:07 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 15:23 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

MİT, Suriye'de bir nokta operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir de Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirildi.