Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > MİT, Suriye'de yakaladı! PKK'lı terörist İpek Demir Türkiye'de

MİT, Suriye'de yakaladı! PKK'lı terörist İpek Demir Türkiye'de

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT, Suriye&#039;de yakaladı! PKK&#039;lı terörist İpek Demir Türkiye&#039;de

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT, Suriye'de bir nokta operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir de Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından 'Çavre Gever' kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'de sözde sorumlu olan 'Sorhin Çele' kod adlı terörist Vahide Atalay da, Suriye Aynularap'ta  düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmişti. 

2006'da terör örgütünün kırsal kadrolarına katılan Atalay'ın, 2006-2014 arasında Irak'ta terör faaliyetlerinde bulunduğu, ardından Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynularap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Beyoğlu Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak’ta iki binada nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktıMetrelerce yükseklikteki çelik vinç aracın üstüne düştü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadıBursa'da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı! - GündemBursa'da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı!Türkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi - GündemTürkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldiTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması - GündemTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşmasıAK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası! Eski başkan sert tepki gösterdi - GündemSancaktepe belediyesinde "jakuzi" iddiası!Etimesgut'ta kedi vahşetine Beşikçioğlu'ndan "takipçisi olacağız” açıklaması - GündemEtimesgut'ta kedi vahşetine Beşikçioğlu'ndan açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...