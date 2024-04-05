MİT son darbeyi vurdu! PKK'nın sözde sorumlularından Vahide Atalay öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT’in sınır ötesinde PKK’ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle örgüt “hedef şaşırtma” yöntemini uygulamaya başladı.

NOKTA OPERSYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Örgüt, Ayn El Arap’ta yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı. Böylece Irak’tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekmeyi hedefleyen örgütün bu taktiği işe yaramayarak, MİT’in operasyonuna engel olamadı. 2022 yılından itibaren YPJ'nin sözde Ayn El Arap sorumlusu olarak görev yapan "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay, Suriye'nin Ayn El Arap kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

2006'DA ÖRGÜTÜN KIRSAL KADROSUNA KATILDI

Vahide Atalay, ilk olarak 2004’te örgüte müzahir şahıslarca düzenlenen canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006’da ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Atalay, 2006 ve 2014 yılları arasında Irak’ta faaliyetlerde bulundu. 2014 yılında Suriye’ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü.

Girdiği çatışmalarda yaralanması akabinde yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı. Atalay, 2022 yılından itibaren Ayn El Arap YPJ sözde sorumlusu olarak görev yapıyordu.