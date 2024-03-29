MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün önemli görüşmelerde bulunacak.
MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR
Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Toplantıda; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular değerlendirilecek.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı