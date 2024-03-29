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Haberler > Gündem > MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün önemli görüşmelerde bulunacak.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Toplantıda; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular değerlendirilecek.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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