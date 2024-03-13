Kritik zirve! Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi için yarın Bağdat'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yazın Irak sınırımızda terör konusunu kalıcı olarak kapatacağız" sözleriyle sınır ötesi operasyon konusu yeniden gündeme geldi.

BAKAN GÜLER İNCELEMELERDE BULUNDU

Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi. Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.

KRİTİK ZİRVE YARIN IRAK'TA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada yaz aylarını işaret ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Buna göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Bakan Güler yarın Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi için Bağdat'a gidiyor.

ÖNCEKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DEYDİ

Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin ilk toplantısı, Aralık 2023'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Türkiye'de düzenlenmişti.

GAZZE'YE GÖNDERİLEN YARDIMLAR 40 BİN TONU GEÇTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının 40 bin tonu geçtiğini belirten Keçeli, "UNRWA'ya yaptığımız 26 bin tonluk yardımın kalan kısmı için İsrail ile görüşüldü. UNRWA kalan kısmı WFP'ye devredecek ve yardımın tamamı Gazze'ye ulaştırılacak. Karayolu ile daha kolay ve çok yardım ulaştırmak mümkün, diğer seçeneklere yanaşmıyoruz" dedi.

Gazze'den KKTC ve Türk vatandaşı ve yakınları dahil bin 489 kişi tahliye edildiği bilgisini paylayan Keçeli, bir grup Türk vatandaşının daha tahliye edileceğini açıkladı.

"F-35'LERLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Keçeli, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili de "Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda Senato'da bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlere ayrıldığımız bir ziyaret oldu" dedi. Keçeli, ABD ile terörle mücadelede düzenli yüz yüze bir istişare mekanizmasının kurulacağının sinyalini verdi.

F-35 projesiyle ilgili ise "Harcadığımız para var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MİÇOTAKİS MAYIS AYINDA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısının 22 Nisan'da Atina'da yapılmasının planlandığını duyuran Keçeli, Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin de mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

Keçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen siyasi diyalog toplantısında da 10 Yunan adasına vize kolaylığı uygulamasındaki son hazırlıkların ele alındığını söyledi.