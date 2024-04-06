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MİT devreye girdi: Tam 1 milyon 100 bin adet ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT devreye girdi: Tam 1 milyon 100 bin adet ele geçirildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT, Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi. Araçta tam 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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