MİT devreye girdi: Tam 1 milyon 100 bin adet ele geçirildi
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
MİT, Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi. Araçta tam 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı