MİT devreye girdi: Tam 1 milyon 100 bin adet ele geçirildi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Nisan 2024 11:34 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 11:44 - Güncelleme:

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MİT, Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi. Araçta tam 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.