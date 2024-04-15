23 Nisan 2024 Salı tarihinde okullar tek gün tatil

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. 22 Nisan tatil mi, hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi soruları araştırılıyor.

Resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan'ın kaç gün tatil olduğu ve hangi güne denk geldiği araştırılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olarak kabul edilen 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Ulusal ve resmi bayram olarak kabul edilen bu tarih, resmi tatil olarak kabul edilir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde geçerli olmak üzere okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilir.

23 Nisan, 2024 yılında Salı gününe denk geliyor ve tek gün tatil olarak kabul ediliyor.

Arama motorlarında 22 Nisan 2024 Pazartesi tatil olup olmadığı, hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği araştırılsa da bu konuya dair ilgili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı.