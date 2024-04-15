Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 23 Nisan 2024 Salı tarihinde okullar tek gün tatil

23 Nisan 2024 Salı tarihinde okullar tek gün tatil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
23 Nisan 2024 Salı tarihinde okullar tek gün tatil

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. 22 Nisan tatil mi, hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi soruları araştırılıyor.

Resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan'ın kaç gün tatil olduğu ve hangi güne denk geldiği araştırılıyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olarak kabul edilen 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 

Ulusal ve resmi bayram olarak kabul edilen bu tarih, resmi tatil olarak kabul edilir. 

İlkokul, ortaokul ve liselerde geçerli olmak üzere okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilir. 23 Nisan 2024 Salı tarihinde okullar tek gün tatil - 1. Resim

23 Nisan, 2024 yılında Salı gününe denk geliyor ve tek gün tatil olarak kabul ediliyor. 

Arama motorlarında 22 Nisan 2024 Pazartesi tatil olup olmadığı, hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği araştırılsa da bu konuya dair ilgili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Santos inanılmaz tercihleriyle sonunu hazırladı, kovulmak ister gibiydi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okullar 14 Haziran 2024 tarihinde kapanacak yaz tatiline 60 gün kaldı - HaberlerOkullar 14 Haziran 2024 tarihinde kapanacak yaz tatiline 60 gün kaldıSurvivor haftanın (14 Nisan) ikinci eleme adayı Yaman oldu - HaberlerSurvivor haftanın (14 Nisan) ikinci eleme adayı Yaman olduYargı Zümrüt karakterini Esma Yeşim Gül canlandırıyor - HaberlerYargı Zümrüt karakterini Esma Yeşim Gül canlandırıyorTeşkilat Sena karakterini Selin Genç canlandırıyor - HaberlerTeşkilat Sena karakterini Selin Genç canlandırıyorKepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hayatı ve biyografisi - HaberlerKepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hayatı ve biyografisiKirli Sepeti Levent karakterini Furkan Palalı canlandırıyor - HaberlerKirli Sepeti Levent karakterini Furkan Palalı canlandırıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...