Okullar 14 Haziran 2024 tarihinde kapanacak yaz tatiline 60 gün kaldı

Okullar ne zaman kapanıyor sorusu gündeme geldi. Yaz tatiline sayılı günler kala kaç gün kaldığı araştırılıyor.

9 günlük bayram tatilinin ardından 15 Nisan Pazartesi günü okula gidecek milyonlarca öğrenci okulların kapanış tarihini ve yaz tatiline kaç gün kaldığını merak ediyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre tatil tarihleri belli oldu.

Bu yıl okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.

Çocuklar 14 Haziran günü karnelerini almak için son kez okula gidecek.

15 Nisan itibarıyla yaz tatiline 60 gün kaldı.

Yaz tatili 9 Eylül 2024 Pazartesi tarihine kadar sürecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Yaz tatiline kadar olan süreç içerisinde 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatil günleri hafta içine denk geliyor.

Bu nedenle bu tarihlerde okullar tatil olacak.