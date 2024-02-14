MEB'den kritik karar! Yaz tatili süresinde değişikliğe gidiliyor

Kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasında değişikliğe gitmeyen Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim iş günü süresini uzatma kararı aldı. Yeni düzenleme ile 180 günlük süre 200'e çıkarılacak.

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 'ara tatil' düzenlemesine dair detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu konuda kritik bir karar aldığı iddia edilirken, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takviminde 20 günlük bir değişim bekleniyor.

ARA TATİLLERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Sabah gazetesinin haberine göre; MEB, ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık tatil uygulaması devam edecek. Bakanlığın hazırlığı ise 'eğitim iş gününü uzatmak' üzerine olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yapacağı düzenleme ile 180 olan eğitim-öğretim iş gününü 200 güne çıkarmayı hedefliyor. Toplam eğitim iş gününün ise yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE SÜRE 200 GÜNÜN ÜZERİNDE

Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Ancak bu süre kar tatilleri, hava muhalefeti gibi nedenlerle kısalıyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 200 günün üzerinde.

Finlandiya, Hong Kong, Almanya ve Yeni Zelanda'da bir öğrenci yılda 190 gün okula gidiyor. Bu süre Singapur'da 193 gün, Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün ve Güney Kore'de ise 220 gün.

YAZ TATİLİ KISALABİLİR

Eğitim ve öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması, öte yandan yaz tatili süresinin kısalmasına neden olacak. Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun.

Yeni Zelanda 5-6 hafta tatil süresine sahipken Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur ve Hong Kong 6 hafta, Almanya 6-6.5 hafta, Tayvan ve Şanghay 9 hafta, Finlandiya ve Amerika 10-11 hafta, Estonya ise 11.5 haftalık yaz tatili süresine sahip.