23 Nisan özel sektörde de resmi tatil olarak uygulanıyor

Çoğu kamu kuruluşunda resmi tatil olan 23 Nisan özel sektörde resmi tatil mi sorusu gündeme geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi bayramlar arasında yer alıyor. Bu nedenle de 23 Nisan günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Çoğu kamu kurumunda resmi tatil olan 23 Nisan'da özel sektör tatil mi araştırılıyor.

Okullar, resmi daireler ve özel sektörde 23 Nisan resmi tatil olarak uygulanacak.

22 Nisan'ın tatil ya da yarım gün olup olmadığı sorusu merak ediliyor. Ancak konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

23 Nisan, tek gün olmak üzere resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Resmi tatil olarak kabul edilen özel günler şu şekilde:

Dini bayramlar

Yılbaşı günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı