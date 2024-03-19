Çanakkale ruhu bugün de ayakta! Bir olursak 7 düvel gelse bizi yıkamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Destanı’nın 109. yıl dönümünde Türkiye’nin birlik olduğunda neler yapabileceğine dikkat çekti. Erdoğan, “Çanakkale’de bu millet tek vücut olup düşmana geçit vermedi. Milletimiz her sınamada aynı vakur iradeyi ortaya koydu, Çanakkale duruşunu gösterdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü Töreni’ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeler kaldırıldığında aynı yüzlerin göründüğünü söyledi.

TÜRKİYE YÜZYILI ATEŞİ

“Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk’ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu görüp anladılar” diyen Erdoğan “Dün Çanakkale’de yakılan ateş Millî Mücadele ve cumhuriyetin ilanı ile neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş; inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmasıyla gayesine ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale’de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz” vurgusunda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu: Ülkemizin 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Egemenliğimize göz yuman darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıkları fay hatları hâline dönüştürmeye çalışan yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretim ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı.

7 DÜVEL GELSE YIKAMAZ

Yaşadığımız hadiselerin her birinden aldığımız derslerle geleceğimize güvenle yürüme iradesine sahibiz. 53 bin vatandaşımızın şehit olmasına 11 şehrimizde 100 binlerce binanın yıkılmasına yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar bunun ispatıdır. Gelişmiş ülkelerin bile yıllarca baş edemeyeceği enkazı kısa sürede kaldırıp yeni konutların teslimine başladık. Asrın felaketinin ardından milletimizin gösterdiği örnek dayanışma takdire şayandır. Çanakkale Destanı’ndan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birlik beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek.

YARIM KALANI TAMAMLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Operasyonlarımız neticesinde bitme noktasına gelen kiralık katil sürülerinin milletimizin başına yeniden bela olmasına izin vermeyeceğiz. Teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye’de yarım kalan işimizi tamamlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Asker millet olarak nam salmış bu vasfıyla dünyada temaya yüzü yetmiş bir milletin mensupları olarak bizi biz yapan temel değerlerden şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz. İnsansız uçaklarımız ortada ve tek koldan çalışmıyoruz. İnsansız denizaltıları, bunları da yapmanın gayreti içerisindeyiz. Elin oğlu yapar da biz niye yapmayalım? İşte bunun için sürekli yerli ve milli savunma sanayii diyor, her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik. Güçlü bir orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir.

31 MART'TA BUNLARI EMEKLİ EDİN

Ankara’da Atatürk Cumhuriyet Kulesi’ni açan Cumhurbaşkanı Erdoğan “CHP’nin Ankara’ya yaptığı hizmet yok. Ankara fetret devrinden kurtulacak” diyerek muhalefeti eleştirdi. “31 Mart’ta bunları emekli edin” diye sözlerine devam eden Erdoğan, CHP’deki para sayma görüntüleri için de “Hayırdır, ne iş bu! Desteleri dolarları gördünüz değil mi? Bu durum başka dönemde başka parti mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Bir dönem ben hesap uzmanıyım diyorlardı. Hesap uzmanı şimdi Ankara’da bir dairede, emekliye ayrıldı. Bunlar da gidecek. 31 Mart’ta bunları emekli edin” ifadelerini kullandı.