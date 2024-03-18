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Haberler > Gündem > Erdoğan'dan Irak ve Suriye'ye sınır ötesi harekat mesajı: "Teröristan'a asla izin vermeyeceğiz"

Erdoğan'dan Irak ve Suriye'ye sınır ötesi harekat mesajı: "Teröristan'a asla izin vermeyeceğiz"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerler ile iftar programında konuştu. "18 Mart'ta Haçlı ordusu Çanakkale'ye gömüldü" diyen Erdoğan, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi harekat mesajı verdi. Erdoğan, "Teröristan'ın kurulmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Konuşmasında 18 Mart'ın Türkiye Cumhuriyet'inin kurulmasında büyük bir rol oynadığını belirten Erdoğan, yerli ve milli savunmanın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü bir orduya mensup olmasının mecburi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon mesajı verdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"18 MART'TA HAÇLI ORDUSU ÇANAKKALE'YE GÖMÜLDÜ"

"Çanakkale Geçilmez dedirten büyük kahramanları rahmetle yad ettik. 18 Mart'ta Haçlı ordusu Çanakkale'ye gömüldü. Çanakkale sadece bizler için sadece deniz zaferi değil. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu gösteren direniş ruhudur. Çanakkale aynı zamanda parçalanmak istenen devletin, yok edilmek istenen milletin yeniden ayağa kalktığı büyük bir kıyamdır. Çanakkale Deniz Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni doğuran, büyüten ruh olmuştur. Çanakkale ruhuna ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize o kadar güvenle bakacağımıza inanıyorum.
Erdoğan'dan Irak ve Suriye'ye sınır ötesi harekat mesajı:
 
Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak bizi biz yapan temel değerlerden şehadet ruhunun zayıflamasına asla izin veremeyiz.

"GÜÇLÜ BİR ORDUYA SAHİP OLMAYA MECBURUZ"

Güçlü bir orduya sahip olmak bizim için tercihten öte bir mecburiyettir. Biz caydırıcılığını her zaman en üst seviyede tutması gereken ülkeyiz. Türk milleti olarak bizi hasımlarımıza karşı kendi geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetlerimiz koruyabilir. 20 sene önce biz yüzde 20'lerdeydik. Ama şimdi yüzde 80'lerdeyiz. Şimdi yüzde 80 yerli milli olarak silahımıza, araç gerece sahibiz. Bunlarla da asla yetinmiyoruz. Çok daha ileriye taşımak zorundayız.

Erdoğan'dan Irak ve Suriye'ye sınır ötesi harekat mesajı:

ELİN OĞLU YAPAR DA BİZ NEDEN YAPMAYALIM?

Şimdi uçak gemimizi yaptık. Şimdi ikinci uçak gemisinin daha da büyüğünü yapma kararlılığımız var. İnsansız malum uçaklarımız ortada. Bunun dışında denizin altında da insansız deniz altıları bunları da yapmanın gayreti içerisindeyiz. Elin oğlu yapar da biz neden yapmayalım. Bu işi de halledeceğiz.

Erdoğan'dan Irak ve Suriye'ye sınır ötesi harekat mesajı:

"TOPLU İĞNE VERMİYORLARDI ŞİMDİ SIRADA BEKLİYORLAR"

20 sene öncesine dönüyorum. Toplu iğne yapamıyorduk. ABD'si Almanya'sı bize tabanca vermiyordu. Kesti attılar. Ama şimdi biz onlara yerli tabanca satıyoruz. Onlar sıraya giriyor. 
Erdoğan'dan Irak ve Suriye'ye sınır ötesi harekat mesajı:

SINIR ÖTESİ HAREKAT MESAJI

Yerli ve milli savunma sanayi diyor her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik ve kestik. Bunu Cudi'de yaptık Gabar'da yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Sınır ötesi de yapacağız. "Ne işiniz var orda" diyenlere karşı cevabımız orada yaptığımız operasyonlardır. Teröristan kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple güvenlik altına alacağız. Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. "
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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