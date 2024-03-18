Özgür Özel'in 'Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna beklenmedik cevap

CHP lideri Özel, Antalya Gazipaşa'daki halk buluşmasında kalabalığa "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sordu. Kalabalıktan 2 kez "Var" cevabını alan Özel, "Yok işte, yok" demek zorunda kaldı.

Yerel seçimlere 13 kalan siyasi partiler saha çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu kapsamda Antalya'daydı. Özel, Gazipaşa halk buluşmasında konuştu.

Özel'in konuşması sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Özel, halk buluşmasında toplanan kalabalığa "Buradan soruyorum. Emekliye 'Yok' diyen Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sordu.

Kalabalıktan "Var" cevabı gelince Özel, bir kez daha "Var mı?" diye sordu. Bir daha "Var" cevabı gelince Özel, "Yok işte, yok" demek zorunda kaldı.