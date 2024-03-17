Özgür Özel isim vermedi, saf değiştiren başkanı eleştirdi! 'Adını anıp değer katmayacağım ama...'

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde vatandaşa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adını anıp değer katmayacağım ama birisi bizi üzdü, oylarımızı aldı, başka tarafa geçti" diyerek mevcut belediye başkanını hedef alırken, "Düziçi'nde bugüne kadar yapılmamış hizmetleri yapacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere 14 gün kaldı, partiler ve adaylar çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen 'halk buluşması' programında partililere hitap etti, önemli açıklamalarda bulundu.

"ADINI ANIP DEĞER KATMAYACAĞIM AMA..."

İlçede geçen yerel seçimi kazandıklarını hatırlatan Özel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Alper Öner'i isim vermeden eleştirdi. Özel, "Müthiş gayret ettik 2014'te olmadı. Israr ettik, defalarca geldim, 2019'da seçimleri aldık. Önce sevindik sonra üzüldük. Adını anıp değer katmayacağım ama birisi bizi üzdü, oylarımızı aldı, başka tarafa geçti" dedi.

"BUGÜNE KADAR YAPILMAMIŞ HİZMETLERİ YAPACAĞIZ"

Partililerin verdiği oyla Süleyman Algan'ın ilçede aday seçildiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Şu anda Düziçi bütünleşmiş durumda. Hep beraberiz, birlikte kazanacağız. Bir söz verdim mi tutarım. Süleyman Algan belediye başkanı olacak, gelecek burada Ramazan da bitmiş olacak inşallah hep beraber belediyenin önüne gideceğiz. Çıkacağım bir kahvesini içeceğim, bir kere de belediyenin önünde size hitap edeceğim.

Bu arada Düziçi'nin derdi, sorunu çok. Boyunu aşan sorunları da var. Siz Süleyman Algan'ı belediye başkanı seçeceksiniz ya, onun bir omzunda benim hep bir elim duracak. Genel Başkanın ilçesi burası. Bir de Süleyman Algan'ın bir omzu daha var. O omzunda da Mansur Yavaş'ın eli hiç eksik olmayacak. Düziçi'nde ne ihtiyaç varsa o çalışacak yapacak, zorlandığı yerde CHP'li belediyeler onun yardımına koşacak.

Düziçi'nde bugüne kadar yapılmamış hizmetleri yapacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, yüzünüzü güldüreceğiz."

3 LİRAYA HALK EKMEK UYGULAMASINI HATIRLATTI

Osmaniye'deki tek belediye başkanlarının Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinde olduğunu belirten Özel, Başkan Mustafa Kaynar'ın beldede halk ekmek ürettirip 3 liraya sattırdığını dile getirdi. CHP'li belediyelerin ekmek ürettirip sattığını aktaran Özel, Düziçi'nde de adayları Süleyman Algan seçildiğinde halk ekmek uygulamasının yapılacağını ifade etti.

"HALK SAĞLIĞINA KARŞI HİÇBİR ŞEYE 'EVET' DEMEYİZ"

CHP'nin gençlerin, kadınların, örgütün ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu vurgulayan Özel, 5 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü'yü de rahmetle andı.

Özgür Özel, vatandaşların Düziçi'nin Erzincan İliç gibi olmasını istemediğini belirterek, "Eğer altın madeni Düziçi'ne gelirse suya siyanür karışır çünkü madenin yeri tam su yatağının olduğu yer. Siyanür bundan sonra başta doğacak çocuklar olmak üzere hepimizin sağlığını tehdit eder. Açık maden olursa İliç gibi olur. Her şartta Düziçi'ne zararı olur. CHP olarak tavrımız her zaman net. Türkiye'nin dört bir tarafında halk sağlığına karşı hiçbir şeye 'evet' demeyiz" ifadelerini kullandı.