Özgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı

CHP lideri Özel, Eskişehir'de seçmenlerle bir araya geldiği mitingde kentin nüfusunu ve mahallelerini yanlış telaffuz etti. Kentin 1 milyona yaklaşan nüfusunu 80 bin yapan Özel, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 546 mahalleden 5'ini kazanacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Özel, programda yaptığı konuşmasında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu hedef aldı.

Hatipoğlu'nu eleştirirken Eskişehir'in bir milyona yaklaşan nüfusunun 80 bin olduğunu ifade eden Özel, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 5 mahallenin kazanacağını belirterek kentteki 541 mahalleyi söylemedi.

Hatipoğlu'nun milletvekili olarak seçildikten sonra parti değiştirmesini sert bir dille eleştiren Özel, AK Parti adayının seçimi kazanması halinde bazı vakıflara yardım edeceğini öne sürdü.

YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış programında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Eskişehir'i Kazım Kurt yönetirse, Ahmet Ataç yönetirse, bugüne kadar hocanın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor? 80 bin Eskişehirli kazanıyor, 5 mahalle kazanıyor, halk kazanıyor.