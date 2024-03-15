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Haberler > Politika > Özgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı

Özgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Chp, Eskişehir, Özgür Özel, Haber

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP lideri Özel, Eskişehir'de seçmenlerle bir araya geldiği mitingde kentin nüfusunu ve mahallelerini yanlış telaffuz etti. Kentin 1 milyona yaklaşan nüfusunu 80 bin yapan Özel, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 546 mahalleden 5'ini kazanacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Özel, programda yaptığı konuşmasında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu hedef aldı.

Hatipoğlu'nu eleştirirken Eskişehir'in bir milyona yaklaşan nüfusunun 80 bin olduğunu ifade eden Özel, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 5 mahallenin kazanacağını belirterek kentteki 541 mahalleyi söylemedi.

Özgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı - 1. Resim

Hatipoğlu'nun milletvekili olarak seçildikten sonra parti değiştirmesini sert bir dille eleştiren Özel, AK Parti adayının seçimi kazanması halinde bazı vakıflara yardım edeceğini öne sürdü.

Özgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı - 2. Resim

YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış programında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Özgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı - 3. Resim

Eskişehir'i Kazım Kurt yönetirse, Ahmet Ataç yönetirse, bugüne kadar hocanın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor? 80 bin Eskişehirli kazanıyor, 5 mahalle kazanıyor, halk kazanıyor.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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