Özgür Özel'den Bahçeli'ye telefon

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mart 2024 14:35 - Güncelleme: 18 Mart 2024 14:39 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özel, MHP lideri Bahçeli'yi tekrar genel başkan seçilmesi nedeniyle arayarak tebrik etti. Özel ayrıca kolu incinen Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.