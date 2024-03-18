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Haberler > Politika > Özgür Özel'den Bahçeli'ye telefon

Özgür Özel'den Bahçeli'ye telefon

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den Bahçeli&#039;ye telefon

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özel, MHP lideri Bahçeli'yi tekrar genel başkan seçilmesi nedeniyle arayarak tebrik etti. Özel ayrıca kolu incinen Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Özel, Bahçeli'yi 14’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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