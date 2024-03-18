Erdoğan “en büyük sorun enflasyon” dedi, düşeceği tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören’de ‘’Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'’ne katıldı. "Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçiler endam etmeye başladı." diyen Erdoğan, isim vermeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Erdoğan, "Yaptığı hiçbir şey olmamakla övünen siyasetçiler, belediye başkanları adayları türedi Ankara'da." diye konuştu. "Kazanmak değil, bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı." diyen Erdoğan, "Sizin bizim paçamızda ne işiniz var ya!" diye tepki gösterdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını temsil edecek Atatürk Cumhuriyet Kulesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün yıl dönümünde kapılarını Ankaralılara açtı. Keçiören Belediyesince 18 Temmuz 2003'te temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu. Uzun bir aranın ardından inşaatına birkaç yıl önce yeniden başlanan kuledeki çalışmalar tamamlandı.

Kulede uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikah salonu, uzay terası ve bilim merkezinin yanı sıra kafe ile panoramik manzaraya sahip dönen restoran da bulunuyor. Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç tarafından tasarlanan Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi ziyaretçilerine kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.



"ANKARAMIZ YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bin yıldır ülke topraklarının vatan olmasını sağlamak için hayatlarını feda eden tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diledi.

Uzun yıllar boyunca ikamet ettiği Keçiören'i Ankara'nın yıldızı haline getireceğine inandığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin başkente hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eserin şehre kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhur İttifakı ABB Başkanı Adayı Altınok'un 30-40 yıl önce imarıyla, altyapısıyla, çevre düzeniyle Başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerleşim yeri haline getirdiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendisi inşallah bu birikimini, üretkenliğini, vizyonunu, çalışkanlığını 31 Mart’tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak. Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankaramızı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankaramıza, Başkentimize verecekleri hiçbir hizmet yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım, Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil, inşallah Ankaramız yeniden ayağa kalkacak."

"NEREDE CHP BELEDİYESİ VARSA HER TARAF DÖKÜLÜYOR"

"Son dönemde vizyonsuzluğu, programsızlığı, projesizliği, esersizliği, hizmetsizliği yücelten bir anlayışın öne çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz" diyen Erdoğan, "Düşünebiliyor musunuz? Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzıendam etmeye başlıyor. Havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı? İşte, sadece Melih Bey'in döneminde atılmış adımlar var ama gel gör ki bu beyefendi geldi geleli yollarda ne asfalt, ne su, hiçbir şey yok" dedi.

"Havalimanından şehir merkezine kadar ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Metro filan bir şey yok, derdi de yok" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Hatta yaptığı hiçbir şey olmamakla övünen, bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını göğsünü gererek diyen siyasetçiler, belediye başkanları, adaylar türedi. Ankaramızda üzerlerinde kayda değer bir emekleri olmadığı halde sahiplendikleri işleri saymazsak elhak yaptıkları bir şey zaten yok.

Önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediklerini açıkça beyan ettiklerine göre bunlardan bir beklenti de söz konusu olamaz. Normal şartlarda insanın utançtan yüzünün kızarması gereken bu tabloyu, iftihar vesilesi gibi anlatanların takdirini ben milletimize, Başkent halkına bırakıyorum. Sizin zaten gereken hesabı 31 Mart günü soracağınıza inanıyorum. Seçimleri kimin kazandığından, kimin kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından üzüntülüyüz. Ankara, İstanbul, İzmir böyle. Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet."

"DESTELERİ GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?"

"Biz eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken, meydanı tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız" diyen Erdoğan, Ankara başta olmak üzere ülkenin en büyük şehirlerine tebelleş olan bu zihniyetin 31 Mart'ta mutlaka ama mutlaka siyasetten tasfiye edileceğini bildirdi.

Erdoğan, şehirlere kamudan tahsis edilen devasa bütçelerin bu kişilerin elinde nereye gittiğinin meçhul olduğunu söyledi. Son dönemde bu paraların akıbetine dair bazı ipuçlarının görüldüğünü belirten Erdoğan, "Desteleri gördünüz değil mi? Demetleri gördünüz. Dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır ya? Ne iş bu? Bu durum başka bir dönemde, başka bir partinin mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı" diye konuştu.

"HESAP UZMANLARI NEREDE?"

Bir dönem ağzını her açtığında "Ben hesap uzmanıyım" diyenler bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi hesap uzmanı nerede? Ankara'da bir apartman dairesinde, emekliye ayrıldı. Bunun da akıbeti aynı, bu da gidecek. Ama belediye başkanı çok daha önceden gidecek. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edelim.

Daha yakın zamanda sürekli istismar ettikleri Atatürk'e karşı bir medya platformunun sergilediği terbiyesizliği de başlarını önlerine eğerek suskunlukla geçiştirmişlerdir. Çünkü bunların derdi ne Atatürk'tür ne şeffaflıktır ne dürüstlüktür ne de ülkemizin ve şehirlerimizin menfaatini savunmaktır. Bunların tek derdi, kendi çevrim içi dünyalarında kurdukları sahte düzeni korumaktır."

"HİÇBİRİ ŞU ANDA MECLİS'TE YOK"

Erdoğan, sivil toplum görüntüsü altında ülkenin ve milletin aleyhine her faaliyetin içinde olanların da geri kalmadığını, tüm kesimlerin, tek parti faşizmi heveslisi CHP ile sırtını bölücü terör örgütüne dayayan DEM'e destek vermek için atmadık takla bırakmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok iyi takla atıyorlar. Esermiş, hizmetmiş, projeymiş, erdemmiş, onurmuş zerre kadar umurlarında değil. Geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinde ne dediler? 'Kazandık, geliyoruz.' Kimdi? İstanbul başkanıyla Ankara başkanı. Ne oldu? Bunlar altılı masada ne diyorlardı? 'Kazanıyoruz, geliyoruz.' Şimdi bunlardan hiçbiri Meclis'e girebilecek mi? Hiçbiri şu anda Meclis'te yok. İşte bunların siyaset bilinci de bu kadar.

Sandık sonuçları açıklanınca rezil rüsva olmuşlardı. Bile bile yaptıkları bu provokasyondan, bilerek söyledikleri bu yalanlardan dolayı daha sonra ne milletten özür dilediler ne de pişmanlık duydular. Seçim akşamı yaşanan rezillikler dahil tüm günahı eski genel başkanlarına yıktılar. Hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler. Hala da yollarına devam ediyorlar."

"SİZİN BİZİM PAÇAMIZDA NE İŞİNİZ VAR"

Erdoğan, aynı çevrelerin, 31 Mart seçimleri öncesinde yine arzı endam etmeye başladıklarını, yine ortaya döküldüklerini dile getirerek, "Başımıza bir de tüm bunları gördüğü, birliği, yakinen şahit olduğu halde, kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Sizin bizim paçamızda ne işiniz var ya!" dedi.

Bunların kim olduğunun bilindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peki biz kaybedince kazanacak olanlar kim? Tabii ki tek parti faşisti CHP ve artık onun tescilli ortağı haline dönüşen DEM. Allah bunlara da akıl, fikir versin diyor ve biz kendi işimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONDAKİ HIZLI DÜŞÜŞÜ BERABERCE İZLEYECEĞİZ"

Hem piyasaların hem de vatandaşın gönlünün rahat olmasını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, Hazine ve Maliye Bakanımızla, diğer bakanlarımızla, bürokratlarımızla ekonomi programımızın başarısı için yoğun mesai sarf ediyoruz. Milli gelirden istihdama, ihracattan kamu mali dengesine kadar tüm göstergeler hamdolsun doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. En büyük sorunumuz olan enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren geçeceği hızlı düşüşü beraberce izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren hem geçmişin eksiklerini telafi etme hem geleceğin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok daha iyi bir yerde olacağız."