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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'i seçim başarısından dolay tebrik ederken, görüşmede Rusya-Türkiye ilişkileri de ele alındı.

Rusya'da başkanlık seçimi sona erdi, seçimi sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Liderlerin tebrik mesajlarını peş peşe alan Putin'e bir telefon da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü ve Putin'i seçimlerdeki zaferi dolayısıyla tebrik etti.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ DE ELE ALINDI

Açıklamada, "Türk tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk lider, Vladimir Putin’i Rusya Federasyonu devlet başkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı samimi bir şekilde tebrik etti ve Rusya halkının yararına yönelik devlet faaliyetlerinde kendisine yeni başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

İki liderin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı ve Rusya-Ukrayna konusu da masaya yatırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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